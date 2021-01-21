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الإمارات تقدم 84919 جرعة جديدة من لقاح كورونا

21 - يناير - 2021
الإمارات

الإمارات

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تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تطعيم المواطنين والمقيمين بلقاح فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 84,919 جرعة من لقاح “⁧‫كوفيد-19″‬⁩ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الاجمالي، حتى الخميس، إلى 2,246,069 جرعة.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح “كوفيد-19” وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

ويتكون اللقاح المعتمد من وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية من جُرعتين، تُعطى الأولى بعد مرحلة تقييم الوضع الصحي للشخص، والثانية بعد 21 إلى 28 يوماً من موعد الجرعة الأولى.

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