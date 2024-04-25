الإمارات تكشف عن إصابات مرتبطة بتلوث المياه بعد السيول

قالت وزارة الصحة الإماراتية في بيان إن عددا محدودا من الأشخاص بدت عليهم أعراض مرتبطة بتلوث المياه بعد السيول التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

ولم يذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية في ساعة متأخرة أمس الأربعاء عدد المصابين أو يحدد ما يتلقون علاجا له.

وجاء في بيان الوزارة أن هناك “عددا محدودا جدا من الحالات التي بدت عليها بعض أعراض تأثرها بالمياه المختلطة وتم تقديم العلاج اللازم لها والتأكد من سلامتها وخروجها من المستشفى”.

كما لم يذكر البيان المواد التي تلوثت بها المياه.

وتعرضت الإمارات لسيول غير مسبوقة في 16 أبريل نيسان مما أدى إلى تعطل الحياة بعدد من المناطق. وغمرت المياه الغزيرة أحياء في دبي ومدن شمالية ومناطق أخرى.

ولقي أربعة أشخاص حتفهم.