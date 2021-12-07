الإمارات تمنح الأمير محمد بن سلمان "وسام زايد"

أعلنت دولة الإمارات، الثلاثاء، منح وسام زايد من الدرجة الأولى لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ونيابة عن رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قلد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ولي العهد السعودي بـ”وسام زايد”.

وجاء منح “وسام زايد” من الدرجة الأولى للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والذي تمنحه الإمارات للملوك والرؤساء وقادة الدول، تقديرا وتعبيرا عن الاعتزاز بعمق العلاقات الثنائية الراسخة بين الإمارات والسعودية وما يجمع البلدين من روابط تاريخية وطيدة.

والثلاثاء، وصل ولي العهد‬ السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في ثاني محطات جولته الخليجية.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في مقدمة مستقبلي الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

ولدى وصول موكب ولي عهد السعودية إلى قصر الوطن يرافقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جرت مراسم استقبال رسمية حيث اصطحب الأمير محمد بن سلمان إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني للمملكة العربية السعودية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية وترحيبا بزيارة ولي عهد المملكة الشقيقة.

وخلال مباحثات استراتيجية جمعت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير محمد بن سلمان، أكدت الإمارات والسعودية، أهمية تفعيل العمل الخليجي والعربي المشترك.

كما بحث الجانبان، خلال جلسة المباحثات التي عقدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير محمد بن سلمان في قصر الوطن في أبوظبي، العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنميته في مختلف المجالات في ضوء الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع بين البلدين الشقيقين إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأخيه الأمير محمد بن سلمان بين أهله وفي بلده الإمارات.

ومن جانبه، نقل ولي العهد السعودي تهاني خادم الحرمين الشريفين إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، “بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والتطور والازدهار”، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

واستعرض الجانبان خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون الإستراتيجي بين البلدين والذي يرتكز على مقومات راسخة من التفاهم والتعاون والعمل المشترك والمصالح المتبادلة.

كما تناول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير محمد بن سلمان أهمية تفعيل العمل الخليجي والعربي المشترك وعدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، مؤكدين ضرورة العمل على ترسيخ أركان الاستقرار الإقليمي الذي يشكل القاعدة الرئيسة المشتركة للتنمية والبناء والتقدم.