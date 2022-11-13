الإمارات تمنع أي زيادة في أسعار تسع مواد غذائية أسياسية

ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (الأحد 13-11-2022) أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة قررت منع أي زيادة في سعر سلع استهلاكية أساسية على مستوى المزود أو تاجر البيع بالتجزئة بدون موافقة الوزارة والجهات الحكومية المختصة على مستوى كل إمارة.

ويشمل القرار تسع سلع أساسية وهي زيوت الطهي، والبيض، والألبان، والأرز، والسكر، والدواجن، والبقوليات، والخبز، والقمح.

وذكر التقرير أن هذه قائمة أولية ويمكن إضافة أنواع أخرى من السلع بحسب تطورات الأسعار والممارسات في السوق الوطنية.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري: “ناقشنا مجموعة من المحاور التي تصب في تحقيق رؤية الحكومة بما يضمن استقرار الأسواق، وتوافر السلع في مختلف الأنشطة، ومن أبرزها متابعة تطبيق سياسة تسعير السلع الاستهلاكية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموزعين ومنافذ البيع، وسبل الحد من الاتصالات التسويقية المزعجة، ومشروع تعديل لائحة قانون حماية المستهلك”، وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وتابع: “تحرص اللجنة بشكل مستمر على تطوير سياسات من شأنها عرض السلع بأسعار منطقية وتوافرها بالشكل الذي يلبي احتياجات المستهلكين في الدولة، في الوقت الذي تحرص فيه على التقييم والمراجعة الدورية لفعالية التشريعات المنظمة للعلاقات التعاقدية فيما بين المنتجين والموردين ومنافذ البيع بالتجزئة”.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها السابق في هذا الشأن بتشكيل فريق فني دائم من أعضاء اللجنة للنظر والبت في الطلبات المتكررة بشأن زيادة أسعار السلع وفق الآليات والضوابط التي وضعتها مسبقاً.

وأوضحت خلال الاجتماع أنه تم إصدار قرار وزاري بشأن تشكيل الفريق المكون من مجموعة من الخبراء والمختصين، لفحص الطلبات الخاصة بزيادة أسعار السلع الاستهلاكية.