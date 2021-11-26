السبت 22 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 27 نوفمبر 2021 |
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الإمارات تمنع دخول القادمين من 7 دول بينها جنوب إفريقيا بسبب سلالة جديدة لكورونا

منذ 3 ساعات
دولة الإمارات

دولة الإمارات

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علّقت سلطات الإمارات دخول المسافرين القادمين من 7 دول إفريقية بينها جنوب إفريقيا في ظل مخاوف من سلالة جديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” المكتشفة مؤخرا في المنطقة.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن “تعليق دخول المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا وموزمبيق على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من الاثنين الموافق 29 تشرين الثاني.

ويشمل ذلك، حسبما نقلته وكالة “وام” الإماراتية الرسمية، “تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوماً قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول”.

كما أضافت الوكالة أنه “سيسمح بنقل الفئات المستثناة من جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا وموزمبيق إلى دولة الإمارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل الوفود الرسمية ورعايا دولة الإمارات، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين دولة الإمارات وهذه الدول وأصحاب الإقامة الذهبية”.

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