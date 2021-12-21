الإمارات تمنع غير المطعمين من دخول المصالح الحكومية

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات، اليوم الثلاثاء، تعميما موجها إلى كل الوزارات والجهات الاتحادية، عدلت بموجبه بعض إجراءات التصدي لجائحة كورونا على مستوى الحكومة الاتحادية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) يأتي هذا التعميم في ضوء التنسيق مع جهات الاختصاص بالدولة، وتماشيا مع توجهات حكومة دولة الإمارات بشأن اعتماد تطبيق نظام المرور الأخضر، لدخول جميع الجهات الاتحادية للموظفين والمراجعين، في كل إمارات الدولة، بحيث يقتصر الدخول على المطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم، ابتداء من الـ3 من يناير 2022.

ودعت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية لضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الواردة في تعميمها الـ21 لسنة 2021، بحيث يسمح فقط بدخول الجهات الاتحادية للأشخاص الحاصلين على جرعتين من أي لقاح ”كوفيد – 19“ معتمد في الدولة، والجرعات الداعمة والمعززة له، والذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر، كما يلتزم جميع الحاصلين على جرعتي اللقاح والجرعة الداعمة بإجراء فحص مخبري PCR كل 14 يوما؛ وذلك لضمان استمرارية ظهور صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر.

أما فئة الموظفين أو المراجعين المستثناة من التطعيم، فيسمح لها بدخول الجهات الاتحادية، شريطة أن تظهر صفتها في تطبيق الحصن باللون الأخضر، على أن تلتزم بإجراء فحص مخبري PCR كل 7 أيام؛ وذلك لضمان استمرارية ظهور صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر.

وفيما يخص المراجعين من الأطفال دون سن 16 عاما، وتظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر فيسمح لهم بدخول الجهات الاتحادية دون أن يطلب منهم إجراء أي فحوصات مخبرية.

أما الموظفون أو المراجعون غير المطعمين، فيمنع دخولهم للجهات الاتحادية، وكذلك الأشخاص الذين تظهر صفتهم باللون الرمادي في تطبيق الحصن؛ نظرًا لانتهاء الفترة المحددة لإجراء الفحص المخبري PCR الخاص بهم.

ودعت الهيئة موظفي الحكومة الاتحادية للاستفادة من خدمة فحص “ كوفيد -19 “ المجانية التي توفرها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من خلال تطبيق شفاء، أو الرابط الإلكتروني لخدمة فحص كوفيد – 19 المجانية، التي توفرها الوزارة.

وحثت الهيئة جميع الجهات الاتحادية على ضرورة مراعاة قواعد الصحة والسلامة العامة، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والإجراءات اللازمة التي تم تعميمها سابقًا، بشأن حوكمة إجراءات التصدي لجائحة كوفيد -19 وآلية تسجيل المصابين والمخالطين ومتلقي التطعيم، ضمن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ”بياناتي“، والاستفادة من الدليل الاسترشادي للتعامل مع الموظفين المصابين أو المخالطين أو المشتبه في إصابتهم بأعراض فيروس كوفيد – 19 في مقار العمل في الجهات الاتحادية، وكذلك دليل الجزاءات الاسترشادي للجان المخالفات المشكلة لدى الجهات الاتحادية عند التعامل مع الموظفين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الأوبئة.