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الإمارات تنفي مزاعم حول وصول طائرات عسكرية أمريكية لقاعدة الظفرة الجوية

منذ 38 دقيقة
علم دولة الإمارات العربية المتحدة

علم دولة الإمارات العربية المتحدة

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نفت دولة الإمارات العربية المتحدة المزاعم الإعلامية التي أشارت إلى وصول سرب من الطائرات العسكرية الأمريكية إلى قاعدة الظفرة الجوية.

وقال وزارة الدفاع الإماراتية في بيان رسمي لها عبر منصة “إكس”:

“تنفي وزارة الدفاع المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الدولية حول وصول سرب من الطائرات العسكرية الأمريكية إلى قاعدة الظفرة الجوية في دولة الإمارات لتقديم الدعم إلى إسرائيل.

وأكدت وزارة الدفاع بأن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأن تواجد هذه الطائرات الأمريكية في قاعدة الظفرة يجري وفق جداول زمنية محددة مسبقاً منذ عدة شهور في إطار التعاون العسكري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ولا يرتبط إطلاقا بالتطورات الحاصلة في المنطقة حالياً”.

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