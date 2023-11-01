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الإمارات توجه باستضافة 1000 طفل فلسطيني وعائلاتهم للعلاج بالدولة

منذ 25 دقيقة
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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وجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد باستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الدولة إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، وام، إن الخطوة تأتي “تجسيداً لمواقف الإمارات الأصيلة ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء ومد يد العون لهم في مختلف الظروف.”

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش.

وتأتي مبادرة استضافة الأطفال من قطاع غزة وتقديم الرعاية الطبية والصحية لهم، ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها الإمارات في تقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني خاصة الأطفال استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

وبحث الشيخ عبد الله بن زايد وسبولياريتش خلال الاتصال أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى المدنيين في قطاع غزة بشكل مكثف ومتواصل وآمن إلى جانب ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المتضررين من الأزمة الراهنة.

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