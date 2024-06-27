الإمارات توجه خطباء المساجد بالإيجاز في خطبة الجمعة بسبب حرارة الصيف

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس 27 حزيران/يونيو 2024، أن الإمارات وجهت خطباء المساجد في جميع أنحاء البلاد “بالإيجاز في خطبة الجمعة بحيث لا تتجاوز مدة إلقاء الخطبة مع الصلاة 10 دقائق”، وذلك مع استمرار الحرارة الشديدة في المنطقة.

وقالت الوكالة إن التوجيه الصادر عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غد الجمعة ويستمر حتى أوائل أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت وام أن القرار جاء “حرصا من الهيئة على سلامة المصلين، ودفعا للمشقة عن مرتادي بيوت الله تعالى خاصة في شهور الصيف التي ترتفع فيها درجات الحرارة”.

ووفقا للمركز الوطني للأرصاد في الإمارات، تتجاوز درجات الحرارة في الصيف في كثير من الأحيان 40 درجة مئوية فيما تشهد بعض المناطق ارتفاع الحرارة إلى ما يصل إلى 50 درجة مئوية.