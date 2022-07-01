الإمارات توفّر مزيدًا من المزايا لأبناء المواطنات

تواصل دولة الإمارات تقديم المزيد من التسهيلات والميزات للأشخاص المقيمين على أراضيها، اذ شكلت الدولة الخليجية في الآونة الأخيرة عامل جذب لملايين الأشخاص الذين يبحثون عن موطئ أمن واستقرار لأشغالهم وأعمالهم.

وفي أحدث المزايا التي ستؤمنها الامارات، حصول الأطفال الذين يعيشون على أراضيها والمولودين لأم إماراتية وأب أجنبي على نفس المزايا الصحية والتعليمية التي يتمتع بها المواطنون، وفقاً لمرسوم رئاسي صدر يوم الخميس.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن قرار الرئيس جاء مدفوعاً بالعزم على تقديم دعم واستقرار أكبر لأسر الأمهات الإماراتيات. ولم يتضمن مزيداً من التفاصيل حول المزايا أو قواعد الجنسية.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُسمح للأطفال المولودين لمواطنات إماراتيات وأب أجنبي بطلب الحصول على الجنسية، ولكنها لا تُعطى لهم بشكل تلقائي.

وعلى النقيض من ذلك، يحصل الأطفال المولودون لمواطنين إماراتيين وأمهات أجنبيات على الجنسية عند الولادة. يتشابه هذا الوضع مع العديد من دول الشرق الأوسط، حيث تواجه الجهود الرامية إلى توسيع حقوق المواطنة مقاومة.

وكانت الدولة الخليجية قد قررت إتاحة الحصول على الجنسية لمجموعة مختارة من الأجانب العام الماضي، مما أثار نقاشاً عاماً نادراً حول الحقوق؛ حيث قالت زوجة حاكم الشارقة على تويتر حينها: “تجنيس أبناء المواطنات مطلب”.