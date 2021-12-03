الإمارات توقع مع فرنسا اتفاقية لشراء 80 طائرة رافال

وقّعت الإمارات وفرنسا يوم الجمعة، اتفاقية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال، حسبما أعلن قصر الإيليزيه في بيان، وذلك خلال زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دبي في بداية جولة خليجية سريعة.

كما وقّعت أبوظبي اتفاقية لشراء 12 طائرة مروحية من طراز ”كاراكال“، فيما رأت الرئاسة الفرنسية في بيان صحفي، أن ”هذا إنجاز كبير للشراكة الإستراتيجية بين البلدين“.

وهذه أكبر طلبية خارجية للطائرات الفرنسية المقاتلة منذ دخولها الخدمة في 2004.

وسيتم تسليم الطائرات بدءا من عام 2027.

وتهدف الطلبية إلى استبدال 60 طائرة من طراز ”ميراج 2000-9“ حصلت عليها الإمارات في العام 1998.

وتأتي الإمارات في المرتبة الخامسة من بين الزبائن الأكثر أهمية للصناعات الدفاعية الفرنسية في الفترة بين 2011-2020، مع طلبات شراء بلغت قيمتها 4.7 مليار يورو، بحسب تقرير تم تقديمه للبرلمان حول صادرات الأسلحة الفرنسية.

وبدأ ماكرون جولة خليجية، الجمعة، حيث تسعى فرنسا إلى طرح نفسها كـ ”قوة توازن“ في مواجهة أزمات الشرق الأوسط والحصول على عقود جديدة خاصة طائرات رافال في الإمارات.

وستكون هذه الجولة سريعة لمدة يومين، ويصل ماكرون الجمعة إلى دبي، قبل أن يتوجه إلى قطر، مساء الجمعة، ومن ثم السبت إلى مدينة جدة في السعودية.

وسيلتقي الرئيس الفرنسي مع كل من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.