الثلاثاء 16 ذو الحجة 1444 ﻫ - 4 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الإمارات تُعلن إنشاء وزارة جديدة لتطوير "الرؤية الاستثمارية للدولة"

منذ 13 ساعة
جلسة لمجلس الوزراء في الإمارات

جلسة لمجلس الوزراء في الإمارات

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس وزراء الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر “تويتر”، اليوم الإثنين، أنّ دولة الإمارات ستنشئ وزارة للاستثمار سيتولاها محمد حسن السويدي، من دون أن يشير إلى موعد انطلاق عملها.

وأضاف في التغريدة: “هدف الوزارة الجديدة تطوير الرؤية الاستثمارية للدولة، وتحفيز البيئة الاستثمارية داخليًا، وتعزيز تنافسية إجراءاتنا وتشريعاتنا بشكل مستمر لضمان بقاء الدولة وجهة عالمية للاستثمار وفاعل رئيسي في حركة الاستثمارات العالمية”.

كما أشار إلى أنّه خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، “أقررنا أيضًا الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة بناء على التغييرات السريعة في هذا القطاع، حيث سيكون هدفنا مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف خلال السبع سنوات المقبلة، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال نفس الفترة لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع”.

    المزيد من أخبار العالم

    أوكرانيا - جورجيا
    أوكرانيا تطرد سفير جورجيا بسبب صورة رئيس سابق!
    وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
    وزير الخارجية الأردني بحث مع الأسد سبل مكافحة المخدرات القادمة من سوريا
    الرئيس السنغالي ماكي سال
    رئيس السنغال يحسم أمره: لن أترشح لفترة رئاسية ثالثة

    الأكثر قراءة

    الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
    انخفاض متسارع لدولار السوق السوداء أمام الليرة اللبنانية
    رجل الأعمال الأمريكي دانيال بينيا
    فيديو.. "رجل الترليون دولار" يفاجئ الحاضرين بحديثه عن مستقبل السعودية
    غارات إسرائيلية على سوريا
    تفاصيل هامة عن سبب الضربة الإسرائيلية الثانية على سوريا.. ما علاقة الخبراء الروس!؟