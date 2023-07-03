الإمارات تُعلن إنشاء وزارة جديدة لتطوير "الرؤية الاستثمارية للدولة"

أعلن رئيس وزراء الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر “تويتر”، اليوم الإثنين، أنّ دولة الإمارات ستنشئ وزارة للاستثمار سيتولاها محمد حسن السويدي، من دون أن يشير إلى موعد انطلاق عملها.

وأضاف في التغريدة: “هدف الوزارة الجديدة تطوير الرؤية الاستثمارية للدولة، وتحفيز البيئة الاستثمارية داخليًا، وتعزيز تنافسية إجراءاتنا وتشريعاتنا بشكل مستمر لضمان بقاء الدولة وجهة عالمية للاستثمار وفاعل رئيسي في حركة الاستثمارات العالمية”.

كما أشار إلى أنّه خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، “أقررنا أيضًا الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة بناء على التغييرات السريعة في هذا القطاع، حيث سيكون هدفنا مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف خلال السبع سنوات المقبلة، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال نفس الفترة لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع”.

ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا خلاله مجموعة من القرارات المهمة وكان أولها وبتوجيهات أخي رئيس الدولة حفظه الله اعتماد إنشاء وزارة للاستثمار في الدولة ضمن الهيكل الحكومي الاتحادي وتعيين محمد حسن السويدي وزيراً للاستثمار في الدولة .

هدف الوزارة… pic.twitter.com/I8lkfBHj10 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 3, 2023