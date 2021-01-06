الإمارات ثاني أكثر دول العالم تطعيما لسكانها ضد كورونا

أظهر تقرير جديد قائمة الدول الأكثر تطعيما لسكانها ضد فيروس كورونا، مبينا تقدم دولة الإمارات وحلولها في المرتبة الثانية، وذلك بعد مرور نحو شهر على بدء عمليات توزيع عدة لقاحات.

واعتمد التقرير الذي نشره موقع ourworldindata المتخصص في البيانات على قائمته الجديدة على أرقام رسمية جمعها من الجهات الحكومية.

وكان المقياس في التقرير هو حجم التطعيم ضد الوباء لكل 100 شخص حتى الخامس من يناير 2021، من إجمالي السكان.

وقال التقرير إن إسرائيل هي الدولة الأكثر توزيعا للقاح بين سكانها بواقع 15.83 شخصا من بين كل مئة، ثم الإمارات التي عملت على تلقيح 8.35 شخص من بين كل مئة شخص.

وجاءت في المرتبة الثالثة البحرين بواقع 3.75 شخص وفي الرابعة الولايات المتحدة 1.46، وفي المرتبة الخامسة بريطانيا 1.39 شخص.

وفي المرتبة السادسة حلت الدنمارك بنسبة 0.89 شخص، وسابعا جاءت روسيا بنسبة 0.55 شخص، وفي المرتبة الثامنة كندا بنسبة 0.38.

وجاءت ألمانيا في المرتبة التاسعة بنسبة 0.38 شخص، وفي المرتبة العاشرة كرواتيا بنسبة 0.34.

وعملية توزيع اللقاحات ليس بالأمر اليسير، فهي تحتاج إلى إعدادات لوجستية عديدة، فمثلا لقاح فايزر بيونتك يحتاج إلى ثلاجات خاصة لنقله.

ويظهر التقرير أن عملية توزيع اللقاحات تستغرق وقتا طويلا وليست حلا سحريا كما يعتقد البعض، فبريطانيا مثلا عادت إلى الإغلاق العام رغم أنها بدأت في منح اللقاح لمواطنيها منذ نحو شهر.

كما تحتاج اللقاحات إلى تخصيص فرق طبية لحقنها في أجساد الأشخاص، لكن الضغط الكبير على المستشفيات بسبب ارتفاع الإصابات يجعل الأمر صعبا في بعض الحالات.