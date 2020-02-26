الإمارات جاهزة لأسوأ الاحتمالات مع انتشار “كورونا”

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قال مسؤول بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، إن بلاده ”مستعدة جيدًا وجاهزة لمواجهة أسوأ الاحتمالات“ مع انتشار فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط.

ونقلت ”رويترز“ عن المسؤول أن ”الإمارات لديها منشآت كافية لوضع المرضى في الحجر الصحي“، وأن الجهات المعنية تلقت توجيهات ”بمتابعة كل الوافدين إلى البلاد متابعة كاملة“.

وشُخصت إصابة 13 شخصًا بالمرض في الإمارات، تعافى ثلاثة منهم واثنان في حالة خطيرة.