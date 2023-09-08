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الإمارات.. سقوط هليكوبتر في البحر والبحث جار عن طاقمها

منذ 7 دقائق
الامارات

الامارات

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أفادت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، بسقوط هليكوبتر في البحر وعلى متنها طياران اثنان.

وقال قطاع تحقيقات الحوادث الجوية إن الهيئة تلقت حوالي الساعة 20:30 مساء أمس الخميس 7 سبتمبر 2023، بلاغا بسقوط طائرة عمودية من طراز “Bell212″، تابعة لشركة إيروغلف (Aerogulf)، وتحمل علامة التسجيل A6-ALD، في البحر وعلى متنها طياران اثنان من الجنسية المصرية والجنوب أفريقية.

وأشار، في بيان له، إلى أن الطائرة كانت في رحلة تدريبية ليلية وأقلعت من مطار آل مكتوم الدولي.

وأضاف أن فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، ولا يزال البحث جاريا عن طاقم الطائرة.

وقد انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع.

    المصدر :
  • وكالات

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