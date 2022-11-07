الإمارات: سنواصل ضخ النفط بشكل مسؤول

قال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاثنين، في مستهل قمة كوب27 للمناخ في مصر، إن بلاده ستظل موردا مسؤولا للنفط والغاز ما دام العالم في حاجة إليهما.

وأضاف أن الدولة الخليجية، وهي أحد أكبر منتجي أوبك واستثمرت أيضا في الطاقة المتجددة، تركز على الحد من تأثير الكربون الناتج عن إنتاجها من الوقود الأحفوري.

وقال إن الإمارات “تعتبر مزودا مسؤولا للطاقة وسوف تستمر في هذا الدور ما دام العالم في حاجة إلى النفط والغاز”.

وأضاف رئيس دولة الإمارات أن النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة من بين الأقل كثافة في الكربون حول العالم وأن بلاده ستواصل التركيز على خفض انبعاثات الكربون من هذا القطاع.

ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ السابع والعشرين (كوب27) المنعقد في مصر هو الأحدث في عقود من محادثات الأمم المتحدة لمحاولة كبح تغير المناخ الناجم عن استخدام الوقود الأحفوري.

وتستضيف دولة الإمارات قمة كوب28 العام المقبل في مدينة إكسبو بدبي، وستجري عملية تقييم لمدى تنفيذ اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 الذي استهدف تقليص الاحتباس الحراري في حدود زيادة تبلغ 1.5 درجة مئوية فقط فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة.

وقال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إن بلاده كانت من أوائل دول الخليج التي أعلنت عن خطة لحيادية الكربون بحلول عام 2050 ووقعت الأسبوع الماضي اتفاقية بقيمة 100 مليار دولار مع الولايات المتحدة بهدف إضافة 100 جيجاوات من الطاقة المتجددة على مستوى العالم بحلول عام 2035.