الإمارات: شركات الطيران الهندية تتأثر سلبا بقيود الحركة الجوية

قال رئيس شركة طيران الإمارات تيم كلارك، الثلاثاء، إن شركات الطيران الهندية ستتكبد خسائر مالية نتيجة لحصص الحركة الجوية بين الهند والإمارات حيث ترى شركة الطيران التي تتخذ من دبي مقرا لها ضرورة زيادة هذه الحصص.

وحثت الإمارات الحكومة الهندية على زيادة عدد المقاعد في الرحلات بين البلدين بواقع 50 ألف مقعد لكن وزير الطيران المدني الهندي قال في مقابلة مع رويترز إن الهند لا تفكر في زيادة الحد الأقصى القائم للحركة الجوية.

وقال كلارك أمام قمة كابا الهند للطيران إنه يرى إمكانية زيادة الحد الأقصى لعدد المقاعد من 65 ألف مقعد أسبوعيا إلى “المثلين” على الأقل معبرا عن أسفه لموقف الحكومة الهندية حسبما كشف عنه في مقابلة أجراها مع رويترز في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

وأضاف “إنها من الأسواق الكبيرة. حجم الكعكة لا يظل كما هو بل يزيد”.

وقلل كلارك من أهمية الحديث عن التنافس مع شركات الطيران الهندية الآخذة في النمو بسرعة وقال إنه لا ينظر إلى الخطوط الجوية الهندية (إير إنديا) على أنها خصم ولا يشعر بأنها تمثل تهديدا لشركته بعد أن تقدمت بطلبية لشراء عدد قياسي من الطائرات.

لكن كلارك حذر من أن شركات الطيران الهندية ستتأثر سلبا بتقييد الحركة الجوية.

كان كلارك قد قال في وقت سابق للصحفيين إنه يأمل في أن تحل الإمارات والهند المسائل المتعلقة بزيادة حقوق الحركة الجوية الثنائية.

وأضاف على هامش المؤتمر “نأمل في أن تقر الحكومة بقوة ما نتحدث عنه وأن تقول شركات الطيران الهندية أيضا، ومن بينها شركة إير إنديا، ’هذا مفيد لنا’”.

وتابع قائلا “أنا متأكد من أنه سيكون هناك إقرار بذلك، آمل أن تعقد الحكومات اجتماعا لتبادل الآراء وأن يُحل الأمر”.