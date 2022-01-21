الإمارات: عمليات التحالف "متكافئة" لردّ هجمات الحوثيين

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن التحالف العربي بقيادة السعودية الناشط في اليمن ينفذ عمليات “متكافئة” ردا على هجمات الحوثيين.

وقالت مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، في تصريح أدلت به عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن التحالف يعتمد “ردا متكافئا في كل عملياته العسكرية”، وذلك في إجابة على سؤال عن ضربة عسكرية طالت سجنا يسيطر عليه الحوثيون أسفرت عن سقوط نحو 200 قتيل وجريح.

وأضافت أن “التحالف يلتزم باحترام القانون الدولي” في هذه الحرب، رافضة الإدلاء بتعليقات إضافية في هذا الشأن.

وبحث مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه الضربة التي وجهها الحوثيون على العاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم الاثنين الماضي.

وقد أدان مجلس الأمن اليوم الجمعة بالإجماع الاعتداء الارهابي الذي شنّه الحوثيون على منشآت مدنية في الامارات العربية المتحدة.

وأعربت رئيسة مجلس الأمن الدولي خلال مؤتمر صحافي عن استنكار المجلس للهجوم الذي تعرضت له دولة الامارات.