الإمارات للطاقة النووية تعلن بدأ تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي اليوم الجمعة أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدأت تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة في أبوظبي.

وكانت أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية،في19 ديسمبر 2023 إتمام عملية تحميل الوقود في مفاعل المحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية، وفق متطلبات اللوائح المحلية والمعايير العالمية، بعد صدور رخصة تشغيل المحطة الرابعة للذراع التشغيلية للمؤسسة، شركة نواة للطاقة، من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع التي تعد أكبر مصدر منفرد للكهرباء النظيفة في المنطقة.

وتنتج المحطات الثلاث في براكة التي تم تشغيلها على نحو تجاري خلال ثلاث سنوات أكثر من 30 تيراواط في الساعة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار العام.