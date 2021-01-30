الإمارات مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة وواشنطن لحل النزاع في ليبيا‎

أكدت الإمارات، الجمعة، على استعدادها للتعاون ”بشكل وثيق“ مع مجلس الأمن الدولي، والإدارة الأمريكية الجديدة، لإيجاد حل سلمي للنزاع في ليبيا، وذلك غداة اتهامها من قِبل واشنطن بالتدخل عسكريًا في هذا البلد.

وقالت مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة لانا نسيبة، في بيان إنه“توجد حاجة ملحة لتجديد الجهود الدبلوماسية لحل النزاع في ليبيا“.

وأضافت أن“الإمارات مستعدة للعمل بشكل وثيق مع كل أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك الإدارة الأمريكية الجديدة، لتحقيق تسوية سلمية للشعب الليبي“.

وتابعت أن بلدها“يرحب بدعوة المجلس إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا“ التي جاءت في بيان مشترك، الخميس، وشددت على أن“التدخلات الأجنبية في هذا النزاع يجب أن تتوقف الآن“.

وطالبت الولايات المتحدة، الخميس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عبر الفيديو ”الأطراف الخارجية كلّها باحترام السيادة الليبية، وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فورًا“.

وأردفت لانا نسيبة، في بيانها أن“الإمارات العربية المتحدة تؤمن إيمانًا راسخًا بأن الحلول الدبلوماسية والسياسية هي السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الليبي“.

واعتبرت أن“الأولوية الأبرز هي الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيزه“، وهو يسري منذ وقَّعه طرفا النزاع، في تشرين الأول/أكتوبر“.

وخلصت مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة إلى أن ذلك“سيمكن ويشجع مسارًا سياسيًا وانتقالًا تقودهما ليبيا ويلبّيان تطلعات الشعب الليبي للاستقرار، والسلام، والازدهار“.