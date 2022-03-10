الإمارات: ملتزمون باتفاقية "أوبك+" وآليتها لتعديل الإنتاج

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها باتفاقية أوبك+ وآليتها الشهرية الحالية لتعديل الإنتاج.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، عبر حسابه على تويتر، الأربعاء، أن “الإمارات تؤمن بالقيمة التي تقدمها مجموعة أوبك+ لأسواق النفط”.

والأربعاء، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الإمارات تدعم زيادة الإنتاج.

وتعمل أوبك وحلفاؤها بمن فيهم روسيا، في مجموعة تعرف باسم أوبك+ على إلغاء تخفيضات إنتاج حجمها 5.8 مليون برميل يوميا على مدى الأشهر القليلة الماضية.

ومن المقرر أن تزيد الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في أبريل/ نيسان، في تراجع تدريجي عن الخفض الذي يعود لنقص الطلب إبان الجائحة في 2020.

لكن المجموعة قاومت مطالبات من الولايات المتحدة وحلفاء لتسريع وتيرة زيادة الإنتاج مع ارتفاع أسعار النفط لما يتجاوز 120 دولارا للبرميل.

وفرض الرئيس الأمريكي جو بايدن حظرا فوريا على النفط الروسي وغيره من واردات الطاقة الأخرى ردا على العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وسيرفع الحظر أسعار الطاقة الأمريكية لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه من الضروري معاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الحرب.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم الثلاثاء إن واشنطن تدعو كل المنتجين في أنحاء العالم لزيادة الإمدادات لكنها لن تضغط على حلفائها كي يحذوا حذوها في حظر واردات النفط والطاقة من روسيا.