الإمارات: ندعو مجلس الأمن لإدانة هجمات مليشيا الحوثي

طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، مجلس الأمن بإدانة هجمات مليشيا الحوثي بشكل قاطع.

وقالت بعثة الإمارات إلى الأمم المتحدة إن “هذا التصعيد غير القانوني والمقلق خطوة أخرى في جهود الحوثيين لنشر الإرهاب والفوضى في منطقتنا”.

وأضافت البعثة: “ندعو مجلس الأمن للتحدث بصوت واحد والانضمام إلى الإدانة الحازمة والقاطعة لهذه الهجمات الإرهابية التي شنت في تجاهل تام للقانون الدولي”.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، هجوم الحوثيين على مطار أبوظبي الدولي والمنطقة الصناعية المجاورة له، ودعا “جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى قدر من ضبط النفس”، وفق ما أعلن الناطق باسمه.

وقال الناطق ستيفان دوجاريك، إن غوتيريش طلب من الحوثيين “منع أي تصعيد في سياق توترات متزايدة في المنطقة”، مذكرا بأن “الاعتداءات ضد مدنيين أو بنى تحتية مدنية ممنوعة بموجب القانون الإنساني الدولي”.

فيما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الهجوم الحوثي يزيد من خطر تصعيد الصراع في اليمن ويقوض جهود إنهاء الحرب.

وكانت شرطة إمارة أبوظبي أكدت الاثنين اندلاع حريق، ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات أدنوك، إضافة لوقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.