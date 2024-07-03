الإمارات.. نمو الأنشطة غير النفطية يتباطأ في يونيو

أظهر مسح اليوم الأربعاء 3 يوليو/تموز 2024، أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تباطأ في يونيو حزيران مع تناقص إتاحة فرص عمل جديدة وضعف في نمو الإنتاج

وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات والمعدل وفق عوامل موسمية إلى 54.6 في يونيو حزيران من 55.3 في مايو أيار، وهو أدنى مستوى منذ فبراير شباط 2023. لكن المؤشر لا يزال متخطيا 50.0 بكثير وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش بما يشير إلى نمو قوي.

وقال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتلجنس “يسلط مؤشر مديري المشتريات في الإمارات الضوء على اتجاه النمو المتباطئ في القطاع غير النفطي طوال عام 2024 حتى الآن”.

وأضاف “مع ذلك، لا تزال الشركات تتمتع بطلب قوي من العملاء وخطوط مبيعات قوية مما يحافظ على توقعات الإنتاج ويحفز نشاط الشراء”.