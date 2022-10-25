الإمارات.. نمو الايرادات 26% في العام الماضي

نقلت وكالة أنباء الإمارات الثلاثاء عن وزارة المالية قولها إن “قيمة الإيرادات على مستوى دولة الإمارات” بلغت 463.9 مليار درهم “126.3 مليار دولار” في عام 2021، بزيادة 26 بالمئة عن العام السابق.

وأضافت الوكالة أن “قيمة النفقات على مستوى الدولة” بلغت 402.4 مليار درهم في نفس الفترة بزيادة واحد بالمئة عن 2020.

وتشير الأرقام إلى فائض إجمالي بلغ 61.5 مليار درهم العام الماضي.

وقالت الوكالة إن “إيرادات المساهمات الاجتماعية” ارتفعت خمسة بالمئة إلى 13.5 مليار درهم عام 2021.

وارتفعت “المصروفات الجارية” ثمانية بالمئة لتصل إلى 382.4 مليار دولار العام الماضي، وقالت الوكالة “تتكون المصروفات الجارية من تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات واستهلاك رأس المال الثابت والفوائد المدفوعة والإعانات المالية والمنح والمنافع الاجتماعية والتحويلات الأخرى”.

وقالت الحكومة الاتحادية في يونيو\حزيران إنها تهدف إلى زيادة الميزانية الاتحادية لهذا العام بمقدار 1.23 مليار درهم، مما سيجعل الميزانية المعلنة في أكتوبر\تشرين الأول تتجاوز قليلا 60 مليار درهم.