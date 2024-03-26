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الإمارات والأردن تنفذان عملية إسقاط مشتركة جديدة للمساعدات على شمال قطاع غزة

منذ 10 دقائق
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع “تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني عملية إسقاط مشتركة ثانية للمساعدات الإنسانية والغذائية على قطاع غزة”، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني الخاص بصحيفة “البيان” الإماراتبة.

وبلغ إجمالي المساعدات الاغاثية التي تم اسقاطها من قبل القوات الجوية الإماراتية من الأردن  على قطاع غزة 28 طناً من المساعدات.

وتجسد هذه العملية التعاون والتنسيق الكامل والمستمر بين البلدين بهدف تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبشكل خاص في شمال القطاع و في المناطق التي يتعذر الوصول اليها.

وتم تنفيذ هذه العملية المشتركة ضمن عملية الفارس الشهم / 3″ لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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