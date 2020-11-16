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الإمارات وفرنسا تبحثان التعاون العسكري والدفاعي

16 - نوفمبر - 2020
الإمارات وفرنسا تبحثان التعاون العسكري والدفاعي

الإمارات وفرنسا تبحثان التعاون العسكري والدفاعي

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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي، وقد بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية، ومستوى التنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون العسكرية والدفاعية، والتي تسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما لما فيه مصلحة البلدين.

وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، إضافة إلى مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي إلى جانب الوفد المرافق للوزيرة الفرنسية.

وفي وقت سابق، اليوم الإثنين، استقبل محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي بنادي ضباط القوات المسلحة، فلورنس بارلي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية والوفد المرافق لها.

وثمّن وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي خلال اللقاء العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع البلدين الصديقين.

وبحث اللقاء علاقات التعاون الدفاعي المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا وسبل تعزيزها.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، جهود البلدين الصديقين في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد” كوفيد – 19″ وأهمية توحيد الجهود لاحتواء تداعياته إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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