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الإمارات وكينيا توقعان اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة

منذ 27 دقيقة
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أعلن وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي اليوم الجمعة إن الإمارات وكينيا أبرمتا اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة.

وكينيا صاحبة أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا، وهي من أوائل الدول الأفريقية التي أطلقت معها الإمارات محادثات بشأن اتفاق تجاري ثنائي في عام 2022 في إطار استراتيجية لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.

وقال الزيودي في منشور على إكس إن التجارة غير النفطية بين الدولة الخليجية وكينيا بلغت 3.1 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 26.4 بالمئة عن عام 2022.

وقال عن الاتفاق “نتطلع الآن إلى التوسع في قطاعات تتراوح بين إنتاج الغذاء والتعدين إلى التكنولوجيا والخدمات اللوجستية”.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن وزيرة التجارة الكينية ريبيكا ميانو قولها إن الاتفاقية ستلعب دورا رئيسيا في تمكين الصادرات الكينية من الوصول إلى أسواق مهمة في آسيا والشرق الأوسط، وأيضا في تحفيز التدفقات الاستثمارية التي من شأنها تطوير الاقتصاد الكيني”.

ووقعت الإمارات عددا من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول منها إسرائيل وتركيا والعملاقان الآسيويان الهند وإندونيسيا. وأبرمت الدولة الخليجية أول اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة مع الدول الأفريقية في عام 2023 وكانت مع موريشيوس وجمهورية الكونجو.

    المصدر :
  • رويترز

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