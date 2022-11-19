الائتلاف الحاكم في ماليزيا يقبل نتائج الانتخابات

قال ائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم لماليزيا، السبت، إنه يتقبل قرار الشعب بعد الانتخابات، ولكنه أحجم عن الاعتراف بالخسارة، وذلك بعدما أظهرت النتائج المبكرة أن الائتلاف حل في المرتبة الثالثة بعد منافسين آخرين.

وقال الائتلاف في بيان إن الجبهة تظل ملتزمة بالإسهام في تشكيل حكومة مستقرة.

وأظهرت النتائج المبكرة من لجنة الانتخابات أن الجبهة جاءت في المرتبة الثالثة بعد ائتلاف زعيم المعارضة أنور إبراهيم وتحالف محيي الدين ياسين رئيس الوزراء السابق.

وذكرت اللجنة أن تحالف إبراهيم تقدم بفارق ضئيل في الانتخابات العامة بعد فرز 150 مقعدا برلمانيا من أصل 222.

وأضافت أنه حصل على 50 مقعدا، بينما جاء ائتلاف ياسين في المرتبة الثانية بحصوله على 48 مقعدا.

وخسر الزعيم الماليزي المخضرم مهاتير محمد، السبت، السباق إلى مقعد برلماني في الانتخابات العامة، وذلك لأول مرة خلال 53 عاما في هزيمة قد تمثل نهاية مسيرته السياسية الممتدة منذ سبعة عقود.

وفشل مهاتير (97 عاما)، الذي شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا لأكثر من عقدين على فترتين، في الاحتفاظ بمقعده البرلماني وحل في المركز الرابع في منافسة خاضها خمسة مرشحين في دائرة جزيرة لانكاوي الانتخابية.