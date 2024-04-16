الثلاثاء 7 شوال 1445 ﻫ - 16 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الابرشية المارونية في أستراليا تتحدث عن التوترات في "واكيلي"

منذ 58 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أبريل - 2024 12:01 مساءً
الأبرشية المارونية في أستراليا

الأبرشية المارونية في أستراليا

A A A
طباعة المقال

وفي بيان أصدره اليوم، عبر راعي الابرشية المارونية في أوستراليا، المطران أنطوان شربل طربيه، عن استنكاره الشديد لأعمال العنف التي وقعت في منطقة واكيلي وأثرت على المطران الآشوري مار ماري عمانوئيل، داعيًا إلى التهدئة والابتعاد عن التصعيد والانتقام.

وفي إطار جهوده لتعزيز السلام والتآلف بين الجميع، أعرب راعي الابرشية عن تقديره لجهود مجلس الجنوب في إغاثة النازحين في الجنوب ودعم الأهالي المتعرضين للاعتداءات الإسرائيلية. وفي سياق دعوته إلى التهدئة، شدد على أهمية احترام السلم الاجتماعي والتعاون مع السلطات المحلية لتحقيق الاستقرار والأمان للمجتمع.

وفيما يتعلق بحالة المطران الآشوري المتأثر، أكد المطران أنطوان شربل طربيه أن حالته مستقرة، وأنه يتلقى العناية الطبية اللازمة، داعيًا إلى الصلاة المستمرة من أجل شفاء الجميع وتحقيق السلام في البلاد.

وختم راعي الابرشية المارونية في أوستراليا بدعوة ملتزمة للتعاون والتضامن بين جميع أفراد المجتمع في هذه الظروف الصعبة، مؤكدًا على أن العمل المشترك والصلاة المستمرة يمكن أن تكونا أدواتٍ فعّالة في تحقيق السلام والوئام في أستراليا وحول العالم.

    المزيد من أخبار العالم

    وزير الخارجية المصري سامح شكري
    غزة تحت النار
    زيارة استراتيجية: وزير الخارجية المصري يبحث التوترات الإقليمية في تركيا
    جندي من جيش الاحتلال يطلق طائرة مسيرة نجو قطاع غزة
    غزة تحت النار
    فيديو.. مسيرات إسرائيلية تصدر صرخات أطفال لاستدراج الفلسطينيين لكمائن موت
    شركة الطيران الأمامية لوفتهانزا
    خسائر بـ 900 مليون دولار تكبّد شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا

    الأكثر قراءة

    باسكال سليمان
    إليكم جديد التحقيقات في مقتل باسكال سليمان
    ارتفاع درجات الحرارة
    نيسان "ولعان'".. أسبوع حار ينتظر لبنان!
    الروسية إنيسا بولينكو تسقط من ارتفاع 50 متراً بسبب صورة سيلفي
    فيديو صادم.. مشهورة روسية تسقط من ارتفاع 50 متراً بسبب صورة سيلفي!