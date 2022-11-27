صور.. الظهور الثاني لابنة زعيم كوريا الشمالية المفضلة

ظهر زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون مرة أخرى برفقة ابنته، الأحد، خلال فعالية عسكرية رسمية، بحسب ما نقلت وكالة “يونهاب” للأنباء.

وقبل أيام، كشف زعيم كوريا الشمالية عن ابنته لأول مرة في منصة إطلاق صاروخ “هواسيونغ” الباليستي العابر للقارات -يوم 18 من الشهر الجاري-، ظهرت مرة أخرى في فعالية التقاط الصور التذكارية مع المساهمين في إطلاق الصاروخ.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، في إفادة عن فعالية التقاط الصور، إن الزعيم كيم حضر موقع التقاط الصور برفقة ابنته المفضلة.

ونشرت الوكالة العديد من صور الزعيم كيم وابنته يتجولان في موقع التقاط الصور.

ووصفت وسائل الإعلام الكورية الشمالية ابنة كيم في ظهورها الأول بـ”الابنة المحببة” للزعيم، غير أنها رفعت مكانتها إلى “الابنة الغالية المحترمة” في هذه المرة.

وفي الظهور الأول لها، ارتدت ابنة كيم معطفا شتويا مبطنا أبيض اللون، ما يوضح أنها تلميذة في المدرسة الابتدائية.

غير أنه في ظهورها الثاني، كانت ترتدي معطفا أسود اللون من الصوف، مصففة شعرها لتظهر كفتاة بالغة، ما سبب ارتباكا بينها ووالدتها لي سيول-جو.

وسبق أن أفادت وكالة الاستخبارات الوطنية يوم 22 من الشهر أن الطفلة التي رافقت الزعيم كيم في موقع إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات يوم 18 من الشهر هي ابنته الثانية كيم جو-أيه.

هذا وتوقع الخبراء أن ابنة كيم ستشارك في مزيد من الفعاليات بصورة معلنة في المستقبل، من ضمن مساعي كوريا الشمالية لتعديل صورة كيم جونغ -أون، المعروف بحماسه للتسلح، من خلال ظهور إبنته معه.

وقال وزير الوحدة كوان يونغ-سيه، معلقا على ظهورها، إن كوريا الشمالية تهدف من ظهورها إرسال رسالة إلى المجتمع الكوري الشمالي والمجتمع الدولي تفيد بأن إطلاق الصاروخ العابر للقارات هو حدث من الحياة اليومية العادية.

وقال رئيس جامعة دراسات كوريا الشمالية يانغ مو-جين “ظهور ابنة كيم يحمل معنى أن التسلح النووي فقط يضمن مستقبل الجيل القادم”، وظهورها أمام المساهمين في تطوير الصاروخ المعني عبارة عن “رسالة موجهة إلى الجيش للحفاظ على السلالة الأصيلة للبلاد”.