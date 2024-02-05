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الاتحاد الأفريقي: على السنغال إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن

منذ ساعتين
الاتحاد الأفريقي

الاتحاد الأفريقي

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قال الاتحاد الأفريقي إنه يتعين على السنغال إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد أيام من تأجيل رئيسها ماكي سال التصويت الذي كان مقررا في 25 فبراير\شباط إلى موعد غير محدد.

ولم تؤجل السنغال قط الانتخابات الرئاسية، وأدى إعلان سال السبت إلى دفع البلاد إلى وضع دستوري غامض، وقالت بعض جماعات المعارضة والمجتمع المدني إن الأمر يصل إلى حد “الانقلاب المؤسسي”.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في بيان في وقت متأخر مساء أمس الأحد 4\2\2024 إن على السنغال “إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، في شفافية وسلام ووئام وطني”.

وأضاف البيان أن “(الاتحاد الأفريقي) يشجع بقوة كافة القوى السياسية والاجتماعية على حل أي نزاع سياسي من خلال التشاور الحضاري والتفاهم والحوار”.

ومن المقرر أن يناقش المشرعون السنغاليون الاثنين اقتراحا بإجراء الانتخابات في 25 أغسطس\آب وإبقاء سال في السلطة حتى يتم تنصيب خليفته، وذلك وفقا لنص مشروع القانون الذي اطلعت عليه رويترز.

    المصدر :
  • رويترز

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