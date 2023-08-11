الجمعة 24 محرم 1445 ﻫ - 11 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأفريقي يؤيّد قرارات "إيكواس".. ويدعو إلى حماية رئيس النيجر المخلوع

منذ دقيقتين
الاتحاد الأفريقي

الاتحاد الأفريقي

A A A
طباعة المقال

أعلن الاتحاد الأفريقي اليوم الجمعة، أنّه يؤيد قرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” بشأن النيجر، ودعا المجتمع الدولي إلى حماية حياة الرئيس محمد بازوم الذي تتدهور ظروف احتجازه.

وأمرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” أمس الخميس بتفعيل قوة احتياطية من المحتمل أن تستخدم ضد المجلس العسكري في النيجر، قائلة إنها تريد استعادة الديمقراطية بشكل سلمي، لكن جميع الخيارات، ومن بينها العمل العسكري، كانت مطروحة على الطاولة.

وتعهدت إيكواس، بعد اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء في العاصمة النيجيرية أبوجا، بفرض عقوبات على المجلس العسكري ومنع أعضائه من السفر وتجميد أصوله وتفعيل قوة إقليمية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الصين ونيوزيلندا
نيوزيلندا قلقة من نشاط استخباراتيّ مرتبط بالصين.. وبكين "مستاءة جدًا"
البحرية الصينية
مناورة عسكريّة مرتقبة للصين.. ومنعٌ لإبحار السفن في هذه المياه!
مبنى متضرر في موسكو من هجمات طائرات مسيرة - أرشيفية من رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مسيّرات أوكرانيا تؤرق العاصمة الروسيّة.. وتُعطّل الرحلات الجويّة في مطارَين

الأكثر قراءة

انقلاب شاحنة في الكحالة
فيديو وصور.. مسلحو حزب الله يطلقون نيران أسلحتهم على أهالي "الكحالة"!
ماريان الحويك - رياض سلامة - رجال سلامة - نادي سلامة
ضربة قاصمة.. عقوبات أمريكية "صارمة" على الحسابات المالية لرياض سلامة ورفاقه
عناصر أمنية قرب شاحنة الكحالة
غزوة الكحالة.. تفاصيل أحداث الموت التي اندلعت بسبب شاحنة سلاح حزب الله