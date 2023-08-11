الاتحاد الأفريقي يؤيّد قرارات "إيكواس".. ويدعو إلى حماية رئيس النيجر المخلوع

أعلن الاتحاد الأفريقي اليوم الجمعة، أنّه يؤيد قرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” بشأن النيجر، ودعا المجتمع الدولي إلى حماية حياة الرئيس محمد بازوم الذي تتدهور ظروف احتجازه.

وأمرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” أمس الخميس بتفعيل قوة احتياطية من المحتمل أن تستخدم ضد المجلس العسكري في النيجر، قائلة إنها تريد استعادة الديمقراطية بشكل سلمي، لكن جميع الخيارات، ومن بينها العمل العسكري، كانت مطروحة على الطاولة.

وتعهدت إيكواس، بعد اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء في العاصمة النيجيرية أبوجا، بفرض عقوبات على المجلس العسكري ومنع أعضائه من السفر وتجميد أصوله وتفعيل قوة إقليمية.