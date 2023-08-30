الاتحاد الأفريقي يدعو جيش الغابون إلى ضمان سلامة الرئيس

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد جيش الغابون، الأربعاء، إلى ضمان سلامة الرئيس علي بونجو وعائلته بعد أن أعلن ضباط الاستيلاء على السلطة.

وقال في بيان إنه يتابع الوضع بقلق بالغ وندد بما وصفها بأنها محاولة انقلاب.

اجتماع مجلس السلام والأمن

قال ويلي نياميتوي رئيس مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الأربعاء، إنه عقد اجتماعا طارئا مع بوروندي والسنغال والكاميرون لتحليل الوضع في الغابون إذ يقول إن محاولة انقلاب تجري هناك.

وقال ضباط من جيش الغابون إنهم استولوا على السلطة الأربعاء ووضعوا الرئيس علي بونغو رهن الإقامة الجبرية بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات فوزه بولاية ثالثة.

وظهر الضباط على شاشة التلفزيون خلال الليل لإعلان إلغاء نتائج الانتخابات وإغلاق حدود البلاد وحل مؤسسات الدولة وقالو إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الغابون.

وخرج المئات إلى شوارع العاصمة ليبرفيل للاحتفال صباحا بعد الإعلان الذي بثه التلفزيون خلال الليل والذي بدا أنه صور من القصر الرئاسي وفقا للقطات تلفزيونية.