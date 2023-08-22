الاتحاد الأفريقي يعلق مشاركة النيجر

أعلن مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي في بيان تعليق مشاركة النيجر بأثر فوري في جميع أنشطة الاتحاد وذلك بسبب الانقلاب الذي وقع يوم 26 يوليو تموز.

وتأتي هذه التحركات بعد رفض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) أمس الاثنين اقتراحا من المجلس العسكري الحاكم في النيجر بإجراء انتخابات في غضون ثلاث سنوات من انقلاب يوليو الماضي، وبدأت نيامي في اتخاذ إجراءات استثنائية، تحسباً لأي “عدوان وشيك”، وفق وصفها.

وكان التكتل الإفريقي أعلن أمس رفضه الخطة الانتقالية التي قدمها المجلس العسكري. وشدد المفوض عبد الفتاح موسى على أن موقف التكتل وشروطه واضحة، وتتمثل في ضرورة “إطلاق سراح الرئيس المعزول منذ الانقلاب محمد بازوم دون شروط مسبقة، والعودة إلى النظام الدستوري دون مزيد من التأخير”، وفق ما نقلت وكالة رويترز.