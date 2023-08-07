الأثنين 20 محرم 1445 ﻫ - 7 أغسطس 2023 |
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الاتحاد الأوروبيّ قبيل "قمة طارئة": الوساطة لا تزال ممكنة في النيجر

منذ 41 دقيقة
قائد انقلاب النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني

قائد انقلاب النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني

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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أنّه لا يزال يعتقد بأن هناك مجالًا للوساطة في النيجر، قبل قمة طارئة لزعماء المنطقة في وقت لاحق هذا الأسبوع، وذلك في أعقاب استيلاء المجلس العسكري على السلطة الشهر الماضي.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي عبر البريد الإلكتروني: “لا يزال الاتحاد الأوروبي يعتقد بأن هناك مجالًا للوساطة حتى يوم الخميس العاشر من آب/ أغسطس عندما تعقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قمة استثنائية أخرى حول الوضع في النيجر”.

يأتي ذلك بعد أن أعلن إيموس لونغو، المتحدث باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، اليوم الإثنين، أن التكتل الإقليمي سيعقد قمة في العاصمة النيجيرية أبوجا يوم الخميس المقبل لمناقشة انقلاب النيجر، بحسب رويترز.

بدوره، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، اليوم الاثنين، أنّ برامج المساعدات الأميركية لحكومة النيجر توقفت مؤقتًا بسبب الانقلاب العسكري.

وقدّر ميلر قيمة المساعدات بأكثر من 100 مليون دولار وقال إنها تشمل مساعدات إنمائية وأمنية وفيما يتعلق بإنفاذ القانون.

وأضاف ميلر في مؤتمر صحافي، أن المساعدات الأميركية التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو “مئات الملايين من الدولارات” معرضة للخطر إذا لم يُعد المجلس العسكري الحكومة المنتخبة إلى السلطة.

 

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