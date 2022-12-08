الخميس 14 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 8 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبيّ يضمّ كرواتيا إلى "شنغن".. ماذا عن رومانيا وبلغاريا؟

منذ ساعة واحدة
"شنغن"

"شنغن"

A A A
طباعة المقال

وافق الاتحاد الأوروبي على السماح لمواطني كرواتيا بالتنقل عبر منطقة التأشيرة الأوروبية الموحد (شنغن) بدءًا من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، الأمر الذي سيسمح للكرواتيين بعبور الحدود الأوروبيّة من دون الحاجة إلى فحص جوازات سفرهم. بينما رفض الاتحاد، دعم قرار انضمام بلغاريا ورومانيا إلى المنطقة.

ووفقًا لقناة BTV، صوّت يوم الخميس، 25 من أصل 27 وزيرًا في الاتحاد الأوروبي لصالح بلغاريا ورومانيا، بينما صوّت ممثلو النمسا وهولندا ضدها.

يعني ذلك أن اتفاقية شنغن، التي أنشأت أكبر منطقة عبور في العالم لمواطني الاتحاد الأوروبي من دون جوازات السفر، ستضم قريبًا 27 دولة.

هذا وتضم اتفاقية شينغن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أيسلندا، وإمارة ليخنشتاين، والنرويج، وسويسرا.

يُذكر أن أكثر من 3 ملايين شخص يعبرون حدود الاتحاد الأوروبي يوميًا من خلال منطقة شنغن.

 

    المزيد من أخبار العالم

    جنود إسرائيليون في مواجهة سابقة - رويترز
    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى أربعة
    الاتحاد الأوروبي وإيران
    إنتفاضة إيران
    عقوبات أوروبية مرتقبة على إيران بسبب حقوق الإنسان والطائرات المسيرة
    فرنسا لن تسمح لإيران بامتلاك النووي
    فرنسا: لن نسمح لإيران بامتلاك النوويّ.. ونتشاور مع الشركاء للردّ

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    "حزب الله" رفع البطاقة الصفراء في وجه التمرد الباسيلي
    عناصر من الشرطة الألمانية
    عملية أمنية ضخمة في ألمانيا تنقذ البلاد من مخطط دموي!
    سمير جعجع
    جعجع: ارفض وصول باسيل او فرنجية الى الرئاسة