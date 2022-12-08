الاتحاد الأوروبيّ يضمّ كرواتيا إلى "شنغن".. ماذا عن رومانيا وبلغاريا؟

وافق الاتحاد الأوروبي على السماح لمواطني كرواتيا بالتنقل عبر منطقة التأشيرة الأوروبية الموحد (شنغن) بدءًا من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، الأمر الذي سيسمح للكرواتيين بعبور الحدود الأوروبيّة من دون الحاجة إلى فحص جوازات سفرهم. بينما رفض الاتحاد، دعم قرار انضمام بلغاريا ورومانيا إلى المنطقة.

ووفقًا لقناة BTV، صوّت يوم الخميس، 25 من أصل 27 وزيرًا في الاتحاد الأوروبي لصالح بلغاريا ورومانيا، بينما صوّت ممثلو النمسا وهولندا ضدها.

يعني ذلك أن اتفاقية شنغن، التي أنشأت أكبر منطقة عبور في العالم لمواطني الاتحاد الأوروبي من دون جوازات السفر، ستضم قريبًا 27 دولة.

هذا وتضم اتفاقية شينغن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أيسلندا، وإمارة ليخنشتاين، والنرويج، وسويسرا.

يُذكر أن أكثر من 3 ملايين شخص يعبرون حدود الاتحاد الأوروبي يوميًا من خلال منطقة شنغن.