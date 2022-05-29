الاتحاد الأوروبي: استيلاء إيران على سفينتين يونانيتين غير مقبول

تصاعدت حدّة التوتر بين اليونان وايران بعدما قامت الأخيرة باحتجاز ناقلتين مملوكتين لليونان في مياه الخليج، ردًّا بالمثل على ما قامت به اليونان الأسبوع الماضي.

في هذا الشأن، أعرب الاتحاد الأوروبي عن “القلق البالغ جراء استيلاء إيران غير المقبول على سفينتين يونانيتين في مياه الخليج”، داعيًا إلى خفض التصعيد.

وفي بيان، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: “نتابع بقلق بالغ الاستيلاء غير المقبول على سفينتين يونانيتين من قبل إيران في الخليج الفارسي”، معربا عن “قلقنا الشديد مع السلطات الإيرانية بشأن هذه الأعمال وندعو إلى سرعة إيضاحها وحلها وخفض التصعيد”.

وكانت إيران قد احتجزت ناقلتين مملوكتين لليونان ونكست علميهما، وذلك ردا على احتجاز اليونان، في وقت سابق، سفينة ترفع العلم الإيراني، ومصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأميركية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية.

الى ذلك، أكدت وزارة الخارجية اليونانية، استيلاء إيران على سفينتين ترفعان العلم اليوناني في الخليج، واصفة تحرك طهران بـ”العمل الإرهابي”.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير السويسري في طهران بصفة سويسرا راعية للمصالح الأمريكية في إيران، لإبلاغه احتجاجها على حجز واشنطن سفينة نفط إيرانية احتُجزت من قبل اليونان قبل أيام.

وأفادت الخارجية الإيرانية، الأربعاء الماضي، بأنها استدعت السفير القائم بالأعمال اليوناني في طهران، بعد احتجاز سلطات بلاده سفينة شحن تحمل العلم الإيراني في المياه اليونانية بطلب من واشنطن، وسعي أثينا لتسليم النفط الذي على متن السفينة للولايات المتحدة الأمريكية.