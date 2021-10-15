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الاتحاد الأوروبي: الأزمة الفرنسية الأمريكية "انتهت"

15 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2021 11:52 مساءً
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

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اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة في واشنطن أن الأزمة الفرنسية الأمريكية التي أثرت على العلاقات بين الولايات المتحدة وبروكسل “انتهت”، ورحب بتعزيز التعاون عبر الأطلسي.

وقال للصحافيين غداة لقائه نظيره الأميركي أنتوني بلينكن “لن نلح مراراً وتكراراً على مشاكلنا، علينا تجاوزها والتطلع إلى المستقبل”.

وأضاف “وقعت حادثة، وكان هناك بعض سوء الفهم، وكان هناك نقص في التواصل، وقد قيل كل هذا بالفعل”.

وتابع “لقد انتهت، فلنمض قدماً، ولنبدأ العمل معا بشكل أوثق”.

وكان بوريل قد أعرب في سبتمبر (أيلول) عن “تضامن” الاتحاد الأوروبي مع فرنسا في الأزمة غير المسبوقة مع الولايات المتحدة.

وبدأت الأزمة مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تحالف جديد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مع أستراليا والمملكة المتحدة، ادى الى نسف عقد ضخم للغواصات بين باريس وكانبيرا. وقد نددت السلطات الفرنسية بما اعتبرته “طعنة في الظهر” و”خيانة للثقة”.

وتوصل الرئيس بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيراً إلى اتفاق لمحاولة استعادة الثقة.

وقال جوزيب بوريل الجمعة إنه “من الواضح أن الرغبة في التعاون وبناء شراكة أكثر توازناً هي، بالنسبة لكلا المعسكرين، حجر الزاوية في هذه الشراكة الجديدة”.

ورحب بقرب إطلاق حوار أمريكي أوروبي حول الأمن والدفاع، ولكن أيضاً بالقرار الذي أعلنه الخميس مع أنتوني بلينكن بإجراء “مشاورات رفيعة المستوى حول منطقة المحيطين الهندي والهادئ” نهاية العام.

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