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الاتحاد الأوروبي: التحرك أحادي الجانب بشأن التجارة غير مقبول

منذ دقيقتين
علم الاتحاد الأوروبي

علم الاتحاد الأوروبي

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قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الأحد، إن التحركات أحادية الجانب من دول في الاتحاد الأوروبي غير مقبولة، وذلك بعدما أعلنت بولندا والمجر فرض حظر على الواردات من أوكرانيا المجاورة لحماية قطاع الزراعة في كل من البلدين.

وقال المتحدث في بيان عبر البريد الإلكتروني “نحن على دراية بإعلان بولندا والمجر فرض حظر على الواردات من الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا”.

وأضاف “في هذا الصدد، من المهم التشديد على أن السياسة التجارية اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، وبناء على ذلك، التحركات أحادية الطرف غير مقبولة”.

وقررت حكومتا بولندا والمجر، السبت، حظر واردات الحبوب والأغذية الأخرى من أوكرانيا المجاورة لحماية القطاع الزراعي المحلي، بعد أن أدى تدفق الإمدادات إلى انخفاض الأسعار في أنحاء المنطقة.

وعبّرت أوكرانيا عن أسفها إزاء القرار البولندي، وقالت “حل مختلف القضايا من خلال إجراءات جذرية أحادية الجانب لن يعجل بإيجاد حل إيجابي للوضع”.

وبعد أن أغلق الغزو الروسي بعض موانئ البحر الأسود، انتهى المطاف بكميات كبيرة من الحبوب الأوكرانية، وهي أرخص من تلك المنتجة في الاتحاد الأوروبي، بالبقاء في دول وسط أوروبا بسبب الاختناقات اللوجستية مما أضر بالأسعار ومبيعات المزارعين المحليين.

    المصدر :
  • رويترز

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