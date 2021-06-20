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الاتحاد الأوروبي: المحادثات النووية أحرزت تقدما

20 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 20 - يونيو - 2021 5:23 مساءً

انريكي مورا

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قال مبعوث الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية الإيرانية، إنريكي مورا، اليوم الأحد، في حديثه للصحفيين إن إيران والقوى العالمية الست، أرجأوا المحادثات النووية للتشاور في عواصمهم.

ولم يذكر مورا، أي إشارة إلى موعد استئناف المحادثات، لكنه قال إن المحادثات أحرزت تقدما، وإن المشاركين سيكون لديهم فكرة أوضح عن كيفية إبرام اتفاق لدى عودتهم.

وأضاف أنه يتوقع أن تتوصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران إلى اتفاق بشأن تمديد اتفاق التفتيش على أنشطة إيران النووية، الذي ينتهي في 24 يونيو/ حزيران.

وقال مبعوث روسيا ميخائيل أوليانوف للصحفيين، إن أحدا لا يعرف متى سيتم استئناف المحادثات.

    المصدر :
  • رويترز

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