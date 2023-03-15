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الاتحاد الأوروبي: تأثير إفلاس بنك سيليكون فالي علينا "محدود"

منذ 4 دقائق
بنك سيليكون فالي

بنك سيليكون فالي

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قالت ميريد مكجينيس مفوضة الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي إن بنك سيليكون فالي له حضور محدود في الاتحاد الأوروبي لكن انهياره يبرز سبب حاجة البنوك الأجنبية التي تخضع لقواعد تنظيمية بسيطة إلى استيفاء قواعد أكثر صرامة داخل التكتل.

وأضافت أمام البرلمان الأوروبي “حضور بنك سيليكون فالي في الاتحاد الأوروبي محدود للغاية ونحن على صلة بالسلطات الرقابية ذات الصلة.

“لذلك يبدو الأثر المباشر لانهيارات هذه البنوك على الاتحاد الأوروبي محدودا”.

واهتزت الأسواق المالية في وقت سابق هذا الأسبوع بعد انهيار مصرفي “سيليكون فالي” و”سيغنتشر”، ما أجبر السلطات الفدرالية الأميركية على اتخاذ تدابير لمنع انتشار عدوى الإفلاس.

وكان مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، باولو جنتيلوني، ووزير المالية الفرنسي، برونو لومير، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، من بين الشخصيات الأوروبية التي طمأنت الأسواق حيال تعرّض القارة لاضطراب مالي.

    المصدر :
  • رويترز

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