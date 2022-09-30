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الاتحاد الأوروبي: تقويض روسيا المتعمد للنظام الدولي يهدد الأمن العالمي

منذ 19 دقيقة
الاتحاد الأوروبي وروسيا

الاتحاد الأوروبي وروسيا (رويترز)

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ندد الاتحاد الأوروبي (الجمعة 30-9-2022) بقوة بضم روسيا لمناطق أوكرانية محتلة، مضيفا أنه لن يعترف البتة باستفتاءات “غير قانونية” جرت هناك وأنه سيشدد العقوبات على موسكو بهدف زيادة الضغط عليها.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن تقويض روسيا المتعمد للنظام الدولي يهدد الأمن العالمي.

وأضاف “لن نعترف مطلقا باستفتاءات غير مشروعة أجرتها روسيا كذريعة لمزيد من الانتهاك لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها ولا بنتائجها المزيفة غير القانونية”.

وتابع “سنعزز إجراءاتنا العقابية لمواجهة تحركات روسيا غير القانونية. هذه الإجراءات ستكثف الضغوط على روسيا لإنهاء حربها العدوانية”.

من جهتها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن قيام روسيا بضم أربع مناطق أوكرانية هو أمر غير قانوني وإن الأراضي المحتلة ستبقى جزءا من أوكرانيا.

وكتبت فون دير لاين على تويتر بعد ضم روسيا لمناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا إن “الضم غير القانوني الذي أعلنه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن يغير شيئا”.

وأضافت “جميع الأراضي التي احتلها الغزاة الروس بشكل غير قانوني هي أراض أوكرانية وستظل دوما جزءا من هذه الدولة ذات السيادة”.

    المصدر :
  • رويترز

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