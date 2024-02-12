الاتحاد الأوروبي: توقف خدمات الأونروا ستكون له تداعيات كارثية

أفاد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين 12 فبراير/شباط، أن المجتمع الدولي قد يتعين عليه إعادة التفكير في مسألة تقديم الأسلحة لإسرائيل.

وأضاف: هناك توافق مع المفوض العام للأونروا على أن دعم الفلسطينيين في قطاع غزة وخارجها من مهام الوكالة.

وتابع: “الأونروا تقدم مساعدات لملايين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة، وتوقفها يتسبب في كارثة”.

وأكّد “توقف خدمات الأونروا ستكون له تداعيات كارثية على ملايين الأشخاص. دول أوروبية كثيرة لم توقف دعمها للأونروا، بل قررت تكثيف مساعداتها للوكالة”.