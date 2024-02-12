الأثنين 2 شعبان 1445 ﻫ - 12 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبي: توقف خدمات الأونروا ستكون له تداعيات كارثية

منذ 40 دقيقة
جوزيب بوريل

جوزيب بوريل

A A A
طباعة المقال

أفاد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين 12 فبراير/شباط، أن المجتمع الدولي قد يتعين عليه إعادة التفكير في مسألة تقديم الأسلحة لإسرائيل.

وأضاف: هناك توافق مع المفوض العام للأونروا على أن دعم الفلسطينيين في قطاع غزة وخارجها من مهام الوكالة.

وتابع: “الأونروا تقدم مساعدات لملايين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة، وتوقفها يتسبب في كارثة”.

وأكّد “توقف خدمات الأونروا ستكون له تداعيات كارثية على ملايين الأشخاص. دول أوروبية كثيرة لم توقف دعمها للأونروا، بل قررت تكثيف مساعداتها للوكالة”.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

بورصة وول ستريت
وول ستريت تفتح مستقرة مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم
مناورات إسرائيلية على الحدود اللبنانية
تمشيط إسرائيلي بالأسلحة الرشاشة لأطراف بلدة حولا
فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)
مفوض الأونروا لازاريني يقول إنه "لا ينوي الاستقالة"

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة
غزة تحت النار
حدث أمني كبير يضرب الجيش الإسرائيلي.. ماذا جرى في خان يونس؟
رئيس هيئة الأركان الألمانية كارستن بروير (غيتي)
قائد الجيش الألماني: علينا الاستعداد للحرب
صور من مكان الحادث
بالفيديو.. سقوط مبنى في الشويفات