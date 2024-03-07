الاتحاد الأوروبي: خطة إسرائيل لتوسيع الاستيطان تهدد حل الدولتين

اعتبر الاتحاد الأوروبي أن خطة الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع الاستيطان غير قانونية وتهدد حل الدولتين.

ودعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، حكومة الاحتلال الإسرائيلي للعدول عن خطتها لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، مؤكدا أنه قرار غير قانوني ويهدد حل الدولتين.

وأدان الاتحاد الأوروبي في بيان، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء 3426 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، لافتاً إلى أن هذا القرار يتعارض تماما مع الجهود الجارية للحد من التوترات في المنطقة.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، اليوم الخميس، إن بلاده شرعت في اجتماع مع ممثلين من وزارة الخارجية الإسرائيلية وعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى للتأكيد على الحاجة الملحة لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف رئيس الوزراء في حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “يجب حماية حياة الأطفال في غزة وصحتهم”.

تأتي هذه التصريحات مع تعالي الأصوات الدولية المطالبة بتحسين وصول المساعدات إلى القطاع وسط تقارير تحذر من مجاعة وتؤكد وفاة أطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف.

ودعا رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباغين، أمس الأربعاء، إلى السماح فورا بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة بلا عوائق، مؤكدا أن الوضع هناك يبعث على القلق البالغ.

وقال تشاباغين على منصة “إكس”: “أدعو مجددا بصفة عاجلة لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق إلى المحتاجين وتخفيف هذه المعاناة الإنسانية التي لا يمكن تحملها”.