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الاتحاد الأوروبي: دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل انتهاك للعقوبات

منذ 7 ساعات
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

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قالت كادري سيمسون مفوضة شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن استخدام برنامج روسيا المقترح لدفع ثمن الغاز من خلال تمكين روسيا من تحويل المدفوعات إلى الروبل سينتهك العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو.

وقالت في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن “الدفع بالروبل من خلال آلية التحويل التي تديرها السلطات العامة الروسية وحساب ثان مخصص لذلك في جازبروم بنك انتهاك للعقوبات ولا يمكن قبوله”.

قالت وزيرة الطاقة والبيئة الفرنسية باربرا بومبيلي اليوم الاثنين إن دول الاتحاد الأوروبي ستواصل الدفع باليورو أو الدولار مقابل عقود الغاز الروسي الموقعة بتلك العملات.

وأضافت بومبيلي في بروكسل خلال اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي “كلنا متفقون على أننا سنواصل الدفع باليورو ولن نسمح بتغيير العقود من طرف واحد”.

ومن المتوقع أن تختتم المفوضية الأوربية العمل في الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، والتي ستشمل حظر شراء النفط الروسي الذي تمثل صادراته مصدرا كبيرا لعائدات موسكو.

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات لحكومته بوقف قبول المدفوعات بالدولار واليورو ثمناً للغاز الطبيعي الروسي من بداية شهر إبريل الماضي.

وتمثل واردات النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي نسبة 28% من إجمالي واردات الكتلة الأوروبية من الخامات النفطيةالعالمية. ويذكر أن صادرات روسيا النفطية تقدرها نشرة “أويل برايس” بنحو 7.5 ملايين برميل يومياً من إجمالي إنتاجها النفطي المقدر بنحو 11.2 مليون برميل يومياً، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية.

    المصدر :
  • رويترز
  • صوت بيروت إنترناشونال

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