برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

الاتحاد الأوروبي: رغبة في بناء أفضل العلاقات مع تركيا

منذ 50 دقيقة
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

A A A
طباعة المقال

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل “يرغب في بناء أفضل العلاقات مع تركيا”.

ولفت بوريل عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل إلى “حدوث تطورات إيجابية وأخرى سلبية في الفترة الأخيرة”، موضحاً أن “الاتحاد سيتابع مواقف تركيا حتى الصيف”.

وأشار إلى أن العلاقات مع تركيا كانت من بين المواضيع الرئيسية التي ناقشها الوزراء خلال اجتماعهم. وأكد رغبة الجانب الأوروبي في بناء أفضل العلاقات مع البلد الجار تركيا، مع الدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه.

وأشار إلى أنه سيتم تناول الموضوع في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي المرتقبة يومي 25 و26 آذار الحالي.

ولفت بوريل إلى أن “المفوضية الأوروبية أعدت تقريرا سيعرض على القادة، يتضمن توصيات (بشأن العلاقات مع تركيا) وأن الوزراء أدرجوا بعض التقييمات الإضافية”.

وأكد تلقي الاتحاد “إشارات إيجابية” من تركيا في الآونة الأخيرة. وأضاف أنه “رغم خفض التوتر شرقي المتوسط (بين تركيا واليونان) إلا أن الوضع لا يزال هشاً”.

    المزيد من أخبار العالم

    كورونا في تركيا
    تركيا تسجل أكبر عدد إصابات يومي منذ منتصف ديسمبر
    بولدر بولاية كولورادو
    إطلاق نار بأحد المراكز التجارية في بولدر
    حريق في مخيم للاجئين الروهينجا
    قتلى ودمار إثر حريق ضخم في مخيم للاجئين الروهينجا جنوب بنغلادش

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نفق- تعبيرية
    بالفيديو: أمريكية تعثر على ملجأ من القنابل الذرية في غرفة نومها
    رامز جلال
    أبرز ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2021
    ماكرون
    مصدر فرنسي لـ”صوت بيروت انترناشونال”: 132 حساباً تحت المجهر الاوروبي والعقوبات أشد فتكاَ من الاميركية