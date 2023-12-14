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الاتحاد الأوروبي: سنستقبل عددا أكبر قليلا من اللاجئين من دول ثالثة

منذ 8 دقائق
علم الاتحاد الأوروبي

علم الاتحاد الأوروبي

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قالت مسؤولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي الخميس إن الاتحاد سيسمح في عامي 2024 و2025 بدخول أكثر من 60 ألفا من اللاجئين الأكثر عرضة للخطر، وهي زيادة طفيفة عن السنوات السابقة، ورفضت الانتقادات بأن التكتل يرحب أكثر باستقبال الأوكرانيين عن غيرهم.

وقالت إيلفا جوهانسون مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف إن الاتحاد سيوفر حوالي 61 ألف مكان لإعادة التوطين والقبول الإنساني.

وإعادة التوطين هي نقل اللاجئين من بلد اللجوء إلى دولة أخرى. وقامت بعض الدول الغنية، بما في ذلك سويسرا وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، بتعليق عمليات القبول مؤقتا، بسبب الضغط على أنظمة اللجوء لديها.

وقالت جوهانسون للصحفيين “يسعدني أن أعلن أنه بالنسبة لعامي 2024 و2025، حصلت على تعهدات من 14 دولة عضوا بإعادة التوطين والقبول الإنساني لأكثر من 60 ألف شخص، في الواقع ما يقرب من 61 ألف شخص”.

وأضافت “هذا يعني أننا في نفس المستوى أو أعلى قليلا مما كنا عليه في السنوات السابقة لذلك نحن لا نتناقص”.

ولم تحدد جوهانسون هذه الدول.

بالنسبة لعام 2023، تعهدت حوالي 17 دولة في الاتحاد الأوروبي بإعادة التوطين، وكانت ألمانيا وفرنسا وإسبانيا الدول الثلاث الأكثر كرما في هذا الصدد، وفقا لوثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي لرويترز قبل المنتدى إن العديد من الساسة الغربيين أصبحوا أقل ترحيبا باللاجئين في مواجهة تدفقاتهم، وحثهم على بذل مزيد من الجهد.

ويوفر الاتحاد الأوروبي أيضا الحماية لأكثر من أربعة ملايين لاجئ أوكراني فروا منذ الغزو الروسي في فبراير\شباط 2022.

وردا على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كان الاتحاد الأوروبي يفضل اللاجئين الأوكرانيين على اللاجئين من دول أخرى، قالت يوهانسون “نحن لا نتخلى عن إعادة التوطين، بل في الواقع نعزز قليلا إعادة التوطين. لذلك هذا ليس صحيحا”.

    المصدر :
  • رويترز

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