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الاتحاد الأوروبي: سياسة التقشف لن تعود

26 - يناير - 2022
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

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قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق باولو جينتيلوني، أن “سياسة التقشف لن تعود إلى أوروبا”.

وفي جلسة استماع أمام لجنتي (ECON) و(EMPL) التابعتين للبرلمان الأوروبي، في بروكسل، قال جينتيلوني إن “التقشف ليس هو السياسة التي نقترحها، كما سيتم النظر في استدامة أنظمة المعاشات التقاعدية، لكن لن نعود إلى التقشف”.

وكشف “أننا نعمل على مقترح خاص بشأن القواعد المالية لأواخر الربيع وأوائل الصيف المقبل، ونتوقع أن تتوصل الدول إلى اتفاق بهذا الشأن”، مشيرا إلى أنه “إذا لم نفعل ذلك في الوقت المناسب، سنقدم تفسيراً للقواعد قبل عام 2023”.

انخفاض التوقعات لنمو الاقتصاد العالمي

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2022 مع دخول الجائحة عامها الثالث، مشيرا إلى ضعف التوقعات للولايات المتحدة والصين إلى جانب التضخم المستمر.

وقال الصندوق في تقرير اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي سيتوسع بنسبة 4.4% هذا العام، انخفاضا من تقديرات بلغت 4.9% في أكتوبر/ تشرين الأول، حسبما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.

ويتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.8% لعام 2023، ارتفاعا عن التوقعات السابقة، لكن التوسع التراكمي للعامين سيظل أقل بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.

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