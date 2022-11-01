الاتحاد الأوروبي سيساعد قطاع الطاقة الأوكراني

قالت مسؤولة سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون خلال زيارتها إلى كييف الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يستعرض سبلا لزيادة حجم المساعدة لقطاع الطاقة الأوكراني.

وقالت سيمسون في تغريدة “أنا اليوم في كييف للمساعدة في تعزيز الدعم لقطاع الطاقة الأوكراني”، وأضافت “شهدت حجم الدمار الذي لحق بأوكرانيا بنفسي وأبذل قصارى جهدي لزيادة المساعدة المالية والفنية والعملية”.

ووصفت سيمسون الهجمات الروسية بأنها “أسلوب وحشي وغير آدمي للتسبب في معاناة البشر في ظل اقتراب الشتاء”.

كما قالت إن المساعدة الإضافية من المفترض أن تأتي من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وشركائه الدوليين والمانحين من القطاع الخاص.

وسافرت المسؤولة إلى كييف عقب أسابيع من الهجمات الروسية التي ركزت على البنية التحتية المدنية لأوكرانيا، وبالتحديد على محطات الكهرباء.

وتخطط سيمسون للاجتماع مع السلطات الأوكرانية وشركات الطاقة لبحث الكيفية التي يمكن أن يساعد بها الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين والقطاع الخاص.

وستبحث أيضا الموقف في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا وتأمين الإمدادات وإعادة التشييد المستقبلية لمنظومة الطاقة.