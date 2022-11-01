الثلاثاء 7 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 1 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاتحاد الأوروبي سيساعد قطاع الطاقة الأوكراني

منذ ساعة واحدة
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

A A A
طباعة المقال

قالت مسؤولة سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون خلال زيارتها إلى كييف الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يستعرض سبلا لزيادة حجم المساعدة لقطاع الطاقة الأوكراني.

وقالت سيمسون في تغريدة “أنا اليوم في كييف للمساعدة في تعزيز الدعم لقطاع الطاقة الأوكراني”، وأضافت “شهدت حجم الدمار الذي لحق بأوكرانيا بنفسي وأبذل قصارى جهدي لزيادة المساعدة المالية والفنية والعملية”.

ووصفت سيمسون الهجمات الروسية بأنها “أسلوب وحشي وغير آدمي للتسبب في معاناة البشر في ظل اقتراب الشتاء”.

كما قالت إن المساعدة الإضافية من المفترض أن تأتي من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وشركائه الدوليين والمانحين من القطاع الخاص.

وسافرت المسؤولة إلى كييف عقب أسابيع من الهجمات الروسية التي ركزت على البنية التحتية المدنية لأوكرانيا، وبالتحديد على محطات الكهرباء.

وتخطط سيمسون للاجتماع مع السلطات الأوكرانية وشركات الطاقة لبحث الكيفية التي يمكن أن يساعد بها الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين والقطاع الخاص.

وستبحث أيضا الموقف في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا وتأمين الإمدادات وإعادة التشييد المستقبلية لمنظومة الطاقة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم البرازيل
البرازيل.. أمر قضائي بإزالة حواجز الطرق فيما بولسونارو يلتزم الصمت
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
بلينكن سيسافر الى المانيا هذا الأسبوع لحضور اجتماع مجموعة السبع
الاحتجاجات في ايران
إنتفاضة إيران
ايران.. اضراب طلاب الجامعات يزيد الضغط على السلطة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جبران باسيل
باسيل يُصعّد ويُخيّر الضاحية بينه وبري... فكيف ردّت؟!
الصحافي طوني ابي نجم
طوني أبي نجم لـ "بدنا الحقيقة": ميشال عون مدمّر والتاريخ سيلعنه
الرئيس نجيب ميقاتي
الرئيس ميقاتي يكشف عن معالم المرحلة المقبلة