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الاتحاد الأوروبي سيقترح فرض عقوبات تستهدف كيانات اقتصادية إيرانية

منذ 10 دقائق
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

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قالت أوروسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي سيقترح فرض عقوبات تستهدف لأول مرة كيانات اقتصادية إيرانية ضالعة في الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأبلغت فون دير لاين أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورج “لأول مرة نقترح أيضا فرض عقوبات على كيانات إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني”.

وذكرت أن الحزمة العاشرة من العقوبات، البالغة قيمتها 11 مليار يورو (11.79 مليار دولار)، ستسعى لفرض حظر جديد على التجارة وقيود على صادرات التكنولوجيا بما في ذلك الطائرات المسيرة وطائرات الهليكوبتر والصواريخ.

    المصدر :
  • رويترز

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